Samstag, 25. August 2018

Beverungen: Warten auf Scooter

Die Vorfreude auf Scooter wächst bei den Fans. Fotos: jbo

Beverungen. Der Regen hat sich verzogen, die Stimmung ist super, und eine Stunde vor dem Auftritt von Scooter ist das Festivalgelände in Beverungen bereits gut gefüllt. Zuerst hat Simone Jones den Scooter-Fans kräftig eingeheizt, dann kam DJ Jerome auf die Bühne. Gegen 21 Uhr, passend zur Abenddämmerung, beginnt Scooter in Begleitung seiner Band, die Weserwiesen zu rocken. Und damit nicht genug. Am Sonntag kommt Supertramps Roger Hodgson.