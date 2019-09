Montag, 16. September 2019

Bevölkerungszahl im Kreis Höxter sinkt um 9,3 Prozent

Der Bevölkerungsrückgang in der Stadt Höxter (hier die Dechanei am Marktplatz) wird bis 2040 15,7 Prozent betragen. Foto: nig

Kreis Höxter. Die Zahl der älteren Menschen wird zunehmen, die Gesamtzahl der Menschen im Kreis Höxter wird abnehmen. Das geht aus der aktuellen Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den Städten und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen hervor, die jetzt vom Statistischen Landesamt Information und Technik Nordrhein-Westfalen vorgelegt wurde. In 119 der 373 kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2040 steigen, während in 254 Gemeinden Rückgänge zu erwarten sind. Dazu gehören auch die Gemeinden im Kreis Höxter. Die Einwohnerzahl Höxter wird von 29.112 im Jahr 2018 auf 24.534 im Jahr 2040 zurückgehen. Im gesamten Kreis Höxter wird die Bevölkerung von 141.565 im Jahr 2018 auf 128.384 im Jahr 2040 sinken. Der Rückgang beträgt 9,3 Prozent. (fhm)

