Freitag, 21. August 2020

Bewerbungsfrist an der HAWK bis 3. September verlängert

Student in der Bibliothek der HAWK. Foto: HAWK

Holzminden/Hildesheim. Nachdem niedersächsische Hochschulen die Bewerbungsfrist bereits auf den 20. August verlängert hatten, bietet die HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen jetzt eine bis auf den 3. September verlängerte Frist für ausgewählte zulassungsfreie Studiengänge an. Die Frist gilt nur für das erste Fachsemester. Eine Auflistung aller für die verlängerte Bewerbungsfrist qualifizierten Studiengänge findet sich hier: Bauingenieurwesen (Bachelor of Engineering), Bauingenieurwesen (Master of Engineering), Holzingenieurwesen (Bachelor of Engineering), Konservierungs- und Restaurierungswissenschaften (Master of Science), Bildungswissenschaften Gesundheitsfachberufe Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie (Bachelor of Arts), Baumanagement (Bachelor of Engineering), Green Building – Gebäudetechnik, Energieeffizienz, Mensch und Umwelt (Bachelor of Engineering), Immobilienwirtschaft und -management (Bachelor of Science), Betriebswirtschaft berufsbegleitend (Bachelor of Arts), Elektrotechnik/Informationstechnik (Bachelor of Engineering), Elektrotechnik/Informationstechnik (Master of Engineering), Laser- und Plasmatechnik (Master of Science), Physikalische Technologien (Bachelor of Engineering), Präzisionsmaschinenbau (Bachelor of Engineering, Präzisionsmaschinenbau, (Master of Engineering), Wirtschaftsingenieurwesen (Bachelor of Engineering).