Montag, 18. November 2019

BI-Vorsitzender wünscht sich entspannte Diskussion über HAWK-Neubau-Standort in Holzminden

Das landeseigene Grundstück an der Böntalstraße ist der Standort Nummer eins für den Neubau der HAWK. Foto: spe

Holzminden. In Holzminden wird seit einigen Wochen viel über den geplanten Neubau der HAWK gesprochen und diskutiert. „Das ist gut so“, findet Oliver Fuchs, Vorsitzender der Bürgerinitiative Pro Hochschule, vermisst aber bei diversen Beiträgen die Sachlichkeit. Auch habe er „den Eindruck, dass einige Diskussionsteilnehmer sich noch nicht einmal das Modell in den Räumen der Hochschule angeschaut haben oder die Fotos vom Modell kannten“. Fuchs fordert alle Diskussionsteilnehmer auf, sich „sachlich und ein wenig entspannter“ dem Neubauvorhaben zu nähern. Über den Standort des geplanten Neubaus gibt es bei der Bürgerinitiative Pro Hochschule keine Präferenzen. Das hatte Fuchs bereits in der jüngsten Jahreshauptversammlung verlauten lassen. Wichtig sei aber, „dass bald die ersten Entscheidungen getroffen werden. Monatelange Diskussionen schaden unserer Hochschule und unserer Stadt“, ist der Vorsitzende sicher. (tah/spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 19. November