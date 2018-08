Donnerstag, 23. August 2018

BI Westumgehung mit 100 Mitgliedern gegründet

Die Bürgerinitiative will eine für alle annehmbare Lösung finden.

Eschershausen. Mit so einem großen Interesse hatten die Initiatoren der Gründungsveranstaltung der BI Westumgehung Eschershausen wohl nicht gerechnet. Vor dem Veranstaltungsraum im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Eschershausen bildeten sich am Mittwoch lange Schlangen mit zahlreichen betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern und weiteren interessierten Mitbürgern aus anderen Wohngebieten.

Julia Amos, Mitglied des Gründungsteams, führte anhand einer kurzen Präsentation durch die wesentlichen Ziele der BI und verdeutlichte, dass man grundsätzlich nicht gegen eine Ortsumgehung sei und eine bessere Anbindung an Hannover natürlich unterstütze. Bei dieser Planung dürfe der Mensch allerdings nicht zu kurz kommen.

Das gewählte Leitungsteam besteht aus Julia Amos, Wilfried Lenke, Holger Pramann, Kevin Russek, Klaus Schreiber, Sandra Walter, Ilona Cebulla, Daniel Vogelsang und Andreas Werner. Im Rahmen einer weiteren Abstimmung wurde Julia Amos als Sprecherin der BI ernannt, Holger Pramann und Kevin Russek als deren Stellvertreter.

In der kommenden Zeit wird die BI ihre Präsenz verstärken, in Form von Flyern und Plakaten auf ihre Ziele hinweisen und sich auf den Minister-Besuch im September vorbereiten: „In der Landeshauptstadt muss ankommen, dass die aktuelle Planung auf Gegenwind stößt und so nicht tragbar ist.“ Dafür wird schon bald eine Petition gestartet. Im Anschluss an die Präsentation zeigte Wolfgang Schütte, Anwohner der Borwelle, den Anwesenden mithilfe eines selbstgedrehten Drohnen-Videos den aktuellen Trassenverlauf.

