Donnerstag, 01. Oktober 2020

Bianca Kleeschulte ist neue Vorsitzende des Werbekreises Holzminden

Oliver Heine bekam als Dank zum Abschied das Bild „The Holzmindener“ überreicht, links neben ihm die neue Vorsitzende Bianca Kleeschulte. Links Doren Speitling, rechts Andreas Nolte. Foto: spe

Holzminden. Bianca Kleeschulte ist die neue Vorsitzende des Werbekreises Holzminden. Die Einzelhändlerin, die in der Holzmindener Innenstadt ein Modegeschäft führt und bislang das Amt der Schriftwartin im Vorstand bekleidete, wurde in der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im Weserhotel Schwager einstimmig zur Nachfolgerin von Oliver Heine gewählt. Heine hat sein Schuhgeschäft in der Zwischenzeit aufgegeben und stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Für sein Engagement in 18 Jahren als Vorsitzender wurde ihm an diesem Abend herzlich gedankt. Auch die weiteren Vorstandsposten wurden, allesamt einstimmig, neu besetzt: neuer zweiter Vorsitzender ist Falko Weiß (Mitarbeiter bei Schwager), neue Schriftwartin ist Yvonne Timmermann („Lieblingsstücke“), neuer Pressewart Benjamin Beineke (bislang zweiter Vorsitzender), Beisitzerin nun Doren Speitling (bislang Pressewartin). Das Amt des Kassenwarts übt weiterhin Andreas Nolte aus.

Diskutiert wurde in der Jahreshauptversammlung über verkaufsoffene Sonntage und lange Samstage, über einheitliche und verlängerte Ladenöffnungszeiten und Möglichkeiten, dem von Lockdown und Corona-Pandemie hart getroffenen Einzelhandel neue Impulse zu geben und mit dem neuen Team und neuem Schwung in die Zukunft zu starten. So soll es am Sonnabend, 10. Oktober, einen langen Samstag mit bis 18 Uhr geöffneten Geschäften in Kombination mit dem „Bunten Markt für Düfte und Aromen“ mit angeschlossenem Kürbismarkt in der Oberen Straße geben. Per neuem Antrag und mit Hilfe der Stadtmarketing GmbH will man versuchen, für Sonntag, 8. November, wenigstens noch einen verkaufsoffenen Sonntag genehmigt zu bekommen. Sollte dies nicht funktionieren, soll am 7. November ein weiterer langer Samstag als Alternative geboten werden. (spe)

