Sonntag, 30. Juni 2019

Bierfest am Kai: Es darf ein bisschen mehr sein...

Richtig viel los war am Sonnabendabend am Weserkai.

Holzminden. „Es ist wohl der größte Biergarten direkt an der Weser“, hatte Christina Littkemann vom Stadtmarketing noch in der Pressekonferenz gescherzt. Zehn unterschiedliche Biere, dazu viel Musik und gute Laune... Doch dann müssen die Veranstalter kurzfristige Absagen von Brauereien hinnehmen. Schade eigentlich – denn die, die nicht gekommen sind, haben etwas verpasst. Nach einem verhaltenen Start am Freitag herrscht am Sonnabend am Holzmindener Weserkei ausgelassene Partystimmung. (bs)