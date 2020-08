Mittwoch, 05. August 2020

Biergarten XXL in der Raabestadt Eschershausen

Die Schaustellerfamilien Raymond und Gilbert Armbrecht bauen in Eschershausen einen großen Biergarten auf. Foto: jbo

Eschershausen. In der Raabestadt Eschershausen bahnt sich etwas Großes an. Die Schaustellerfamilien Raymond und Gilbert Armbrecht, seit 1996 in Eschershausen ansässig, bauen im Anger einen großen Biergarten auf. Über 200 Sitzplätze, Getränke- und Imbissstände sowie ein kleiner „Sandstrand“ laden ab Sonnabend um 14 Uhr zum Verweilen ein. Dieses ist für die Einwohner der Raabestadt, die schon seit vielen Jahren nicht mehr mit gastronomischen Betrieben gesegnet sind, eine großartige Möglichkeit, nach Monaten der Coronabeschränkungen wieder einmal andere Gesichter zu sehen und mit Freunden und Bekannten, wenn auch unter Hygieneauflagen und auf Abstand, etwas Zeit miteinander zu verbringen.

„Nach fast sieben Monaten, in denen wir zur Untätigkeit verurteilt waren, mussten wir jetzt einfach etwas unternehmen“ erklärt Monika Armbrecht. Nahezu alle Volksfeste sind ausgefallen und auch die Zukunft sieht für das Schaustellergewerbe alles andere als rosig aus. (jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 06.08.2020