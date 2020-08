Freitag, 21. August 2020

Big Band Holzminden und Solling Swing Orchestra im Schlosshof Bevern

Die Big Band Holzminden präsentiert sich unter neuer Leitung. Foto: tah

Bevern. Seit vielen Jahren beendet der Freundeskreis Schloss Bevern die Open-Air-Saison im malerischen Hof des Weserrenaissance Schlosses in Bevern am letzten Sonntag im August mit einem Jazz-Frühschoppen. In Corona bedingten Zeiten mussten fast alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden, viele Musiker hatten keine Engagements und somit auch keine Einnahmen.

Nachdem im Juli das Konzert mit dem Ensemble „Classic Brass“ aus München überaus erfolgreich abgelaufen ist, hat sich der Vorstand in Abstimmung mit den Verantwortlichen vom Landkreis Holzminden entschlossen, den traditionellen Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 30. August, um 11 Uhr stattfinden zu lassen. Diesmal sogar mit zwei hochkarätigen Ensembles: Der Big Band Holzminden und dem Solling Swing Orchestra Uslar.

