Dienstag, 17. Dezember 2019

Big Band Holzminden und „symVocals“ machen gemeinsame Sache

Big Band und „symVocals“ boten ein Konzertereignis auf hohem Niveau.

Holzminden. Die Holzmindener sind ein neugieriges Völkchen. Gepaart mit ihrem kulturellen Interesse, möchten sie miterleben, wenn die Big Band Holzminden zusammen mit dem Symrise-Projekt-Chor „symVocals“ eines der seltenen gemeinsamen Konzerte in der Stadthalle spielt. So lag denn auch eine vibrierende Vorfreude in der Luft als die Big-Band auf die prächtig dekorierte Bühne kam. Einige Besucher hatten in der Ankündigung gelesen, dass die größte Jazzformation der Region einen neuen Leiter hat. Bastian Weiler (Saxophonlehrer der Musikschule Holzminden) führte souverän und sicher durch das Programm und bereitete das Publikum durch seine sympathische Moderation auf die Stimmung der Stücke vor.

Viele Auftritte der Band haben in den letzten Jahren ein Fan-Publikum wachsen lassen. Wer genau hingehört hat, konnte erste Veränderungen im Klangkörper feststellen. Der Sound wirkt kompakter, die Aufmerksamkeit der Musiker untereinander schärft das Profil der ganzen Formation, und bei klanglichen Entwicklungen ist die Band mutiger.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 18. Dezember