Dienstag, 16. Juli 2019

„Big Opening Party“ der Strandbar „Liebesblick“ für 20. Juli angekündigt

An diesem schönen Fleckchen an der Weser soll am Sonnabend die Strandbar eröffnen. Foto: spe

Holzminden. Frank Steinhof hat auf Facebook die „Big Opening Party“ für die „Strandbar Liebesblick“ am Holzmindener Weserufer für Sonnabend, 20. Juli, angekündigt. Der Aufbau soll am Mittwoch beginnen. Los gehen soll die „megageile Party“ bei freiem Eintritt am Sonnabend dann um 14 Uhr bei coolen Drinks und chilliger Atmosphäre mit Blick auf die Weser und die „Holzmindener Wasserfront“. Angekündigt sind DJs BJRN, Pit Ahmeti, Bentfly, Michael Ballus und Ash. Man darf gespannt sein, wie es dann mit der temporären Strandbar „Liebesblick“ (unterhalb des Jobcenters an der Weser) weitergeht. Angekündigt worden war die Eröffnung etwas voreilig bereits für Mitte Mai, dann für Himmelfahrt, schließlich für Juni. Nun ist es Juli geworden. Bis zuletzt war der Bauantrag noch nicht genehmigt.