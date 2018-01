Montag, 15. Januar 2018

Big Points aus der Rattenfängerstadt

Groß war die Freude nach dem Derbysieg in Hameln bei den Spielern des TV Stadtoldendorf.

Stadtoldendorf. Mit einer bravourösen Energieleistung hat Handball-Landesligist TV Stadtoldendorf das schwere Auswärtsspiel bei der Reserve des VfL Hameln noch drehen können und einen 9:13-Rückstand in einen 26:25-Sieg verwandeln können. Matchwinner war Dennis von Frankenstein, der 15 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die Homburgstädter erzielen konnte. Mit dem Erfolg gegen den bis dahin Tabellendritten bleibt der TV dicht dran an Spitzenreiter GW Himmelsthür und hat den Abstand auf die Folgeplätze weiter vergrößert.

„Der Kampfgeist ist einfach das, was diese Mannschaft auszeichnet“, war TV-Coach Dominik Niemeyer nach der Partie schlichtweg begeistert, die Jungs haben einmal mehr Charakter gezeigt“. Seine Schützlinge hatten in der ersten Hälfte früh auf Dennis Brüning verzichten müssen, weil der sich am Kiefer verletzt hatte. Dafür sprang Melvin Huckauf in die Bresche und erledigte die Aufgabe im Abwehrblock sehr gut. Nach ausgeglichenem Spielstand (7:7) bis zur 18. Minute haderten die Gäste jedoch mit der einen oder anderen Schiedsrichtentscheidungen, wurden nervöser und konnten allein drei Siebenmeter nicht im gegnerischen Kasten unterbringen.

Die Konsequenz war ein relativ deutlicher 9:13-Rückstand zur Pause, den die Homburgstädter auch in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit nicht verringern konnten. Mit zunehmender Spieldauer dann wurde der TV in der Defensive immer stärker und holte sich so die Bälle für schnelle Tempogegenstöße. „Der Abwehrblock hat da eine ganz starke Leistung gezeigt, so dass wir über Jan-Christoph Ahlers und Daniel Adler zu einfachen Treffern kommen konnten“, beschreibt Dominik Niemeyer das Geschehen. Ahlers war es dann auch, der mit zwei Toren innerhalb von knapp 20 Sekunden in der 55. Minute den 24:24-Ausgleich herstellte, obwohl die Stadtoldendorfer gerade in Unterzahl spielen mussten. Beiden Teams gelang in den nächsten Minuten nur noch jeweils ein Tor, bevor Dennis von Frankenstein schließlich den umjubelten Siegtreffer für den TV erzielen konnte.

„Das waren Big Points, die wir trotz der widrigen Umstände mit dem Hartzverbot hier geholt haben“, meinte Niemeyer. Seine Mannschaft könne nun ruhiger in das nächste Heimspiel gehen, wenn es gegen den MTV Rohrsen geht. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten ist dann natürlich Pflicht.

TV Stadtoldendorf: Sascha Michael, Kristof König – Daniel Adler (5), Jan-Christoph Ahlers (7), Lukas Lorentzen (2), Dennis Michael, Dennis von Frankenstein (2), Lars Knoke, Dennis Brüning, Tim Schulz, Mats Göran Busse (5), Marcel Geese (5), Marc-Philipp Tube. (pd)