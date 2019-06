Donnerstag, 20. Juni 2019

Bilder sagen mehr als Worte

Das Fotografenteam mit Vertretern des Fördervereins und der Geschäftsführerin der Landesgartenschaun GmbH, Claudia Koch. Foto: tah

Höxter. Mit der Landesgartenschau werden viele Bereiche in der Stadt ein neues Gesicht erhalten. Diesen Wandel über eine Vorher-Nachher-Bildstrecke zu dokumentieren, ist eine ausgezeichnete Möglichkeit für eine Zeitreise der städtebaulichen Entwicklung und wertvolles Zeugnis für die Wirkung der Landesgartenschau. „Die Idee, Orte in der Stadt jetzt zu fotografieren und während der Landesgartenschau zu präsentieren, wie es an dieser Stelle vorher ausgesehen hat, hat mich sofort begeistert“, sagt Claudia Koch Geschäftsführerin der Landesgartenschaugesellschaft. Es ist eine hervorragende Möglichkeit zu zeigen, wie sich Stadtgrün, Wege und Plätze mit Hilfe des Großprojektes nachhaltig positiv weiterentwickeln und das Stadtbild sowie die Aufenthaltsqualität in der Stadt für junge und alte Menschen noch wundervoller wird.

