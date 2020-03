Montag, 09. März 2020

Bilder von Bodo Jockwitz in der Stadtbücherei Holzminden

Bodo Jockwitz (Mitte) mit Bücherei-Leiterin Heike Leupold und seinem Schulfreund Horst Illig, der die Einführungsworte sprach. Fotos: rei

Holzminden. Die „Kraft der Farben“ hat Bodo Jockwitz seine Ausstellung in der Galerie „Graphothek“ in der Stadtbücherei Holzminden betitelt. Und tatsächlich strahlen die Farben seiner abstrakten Werke in Acryl auf Leinwand den Betrachter regelrecht an. Zur Eröffnung holten sich jedenfalls eine ganze Reihe von Besuchern eine gehörige Portion dieser Kraft in ihre Augen und Herzen. Die Ausstellung kann noch bis zum 16. Mai während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei besucht werden. Der Eintritt ist frei.

Mehr lesen Sie im TAH am 10. März 2020