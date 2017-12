Mittwoch, 27. Dezember 2017

„Bildung integriert“ – im Landkreis nicht

Kreis Holzminden. Peter Ruhwedel (Grüne) ist der Vortragende: „Ich stelle eine Vorlage vor, die in zwei Ausschüssen abgelehnt wurde“, erklärt er in der Kreistagssitzung. Und fügt hinzu: „Ich weiß nicht, warum ich sie dann vorstellen muss, aber egal“. Was er vorstellen muss, ist die Teilnahme des Landkreises Holzminden am Programm „Bildung integriert“. Ein Programm, das den Landkreis Holzminden rund 210.000 Euro kosten würde, und in dem es allein um die Sammlung und Aufarbeitung von (vorhandenen) Daten geht. Für die Politiker im Kreistag ist das nicht förderwürdig. Einstimmig wird der von der Verwaltung vorlegte Beschlussvorschlag abgelehnt. (bs)

