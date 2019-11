Sonntag, 17. November 2019

Bildungsmesse für Frauen im Jobcenter Holzminden

Gudrun Raßmann und Jobcenter-Leiter Achim Keil laden ein zur Bildungsmesse für Frauen. Foto: spe

Holzminden. Das erste Mal in dieser Form bietet das Jobcenter Holzminden am Mittwoch, 20. November, ab 9 Uhr eine Bildungsmesse für Frauen im Alter von 25 bis 40 Jahren an. Hier werden verschiedene Möglichkeiten der Weiterbildung und Qualifizierung, insbesondere für Frauen in Erziehungsverantwortung, vorgestellt. Das für die Kundinnen des Jobcenters freiwillige Angebot informiert über Möglichkeiten des Wiedereinstiegs in das Berufsleben nach Elternzeit, auch als völliger Neustart nach Neuorientierung. Eine qualifizierte Kinderbetreuung ist an diesem Tag gewährleistet. Dargestellt wird das regionale Bildungsangebot. Es gibt wertvolle Infos über Ausbildung in Teilzeit, Blended Learning und Unterricht am PC. Eine Jobbörse rundet das Angebot ab. Die Jobcenter-Guides werden mit den Besucherinnen die Informationsstände von sieben Bildungsträgern besuchen, um ihnen gemeinsam Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung aufzuzeigen. 650 Frauen wurden gezielt eingeladen. Weitere Interessentinnen sind aber herzlich willkommen. (spe)