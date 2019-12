Dienstag, 31. Dezember 2019

Binnewies schließen in Neuhaus Shop und Bistro

Eckhard Binnewies an der Zapfsäule. Per Tankautomat ist das Tanken auch zukünftig möglich. Foto: bs

Neuhaus. Binnewies in Neuhaus ist eine Institution – seit fast 50 Jahren. Dort wurde getankt und der Wagen repariert, dort wurde geschlemmt und gefeiert und nach Feierabend auch mal das Nötigste eingekauft. Am Silvestertag ist damit Schluss. Dann drehen Jutta und Eckhard Binnewies den Schlüssel um. Shop und Bistro werden geschlossen. Der persönliche Service der Avia-Tankstelle verschwindet. Allein der „Kollege Tankautomat“ bleibt. „Irgendwann“, sagt Eckhard Binnewies, „muss man halt Abschied nehmen“. Das Ehepaar, das mehr als 30 Jahre lang zwölf, 13 Stunden am Tag für die Kunden da war, geht in Rente, will zukünftig mehr für sich selbst da sein. Und für die Enkelkinder. (bs)

