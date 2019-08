Freitag, 30. August 2019

Bio-Kaffee aus Boffzen

Manuel Hill, Robert Hartmann und Dennis Ramovic (von links) wollen ihre H2R Wesermanufaktur als feste Größe bei Kaffeeliebhabern etablieren. Foto: majabu

Boffzen. Von Genießern für Genießer – so könnte das Motto der H2R Wesermanufaktur heißen. In den ehemaligen Räumen der Ölmühle Solling in Boffzen werden nun keine kaltgepressten Öle mehr gewonnen, sondern Kaffee geröstet. Das Erfolgsgeheimnis ist die Leidenschaft, mit der Dennis Ramovic, Manuel Hill und Robert Hartmann ausgewählte Bio-Kaffeebohnen mit einer hohen Qualität in einem schonenden Verfahren rösten.

Die Idee für die H2R Wesermanufaktur entstand Mitte des Jahres 2018. Mittlerweile ist aus dieser Überlegung eine kleine zertifizierte Bio-Kaffeerösterei geworden. „Nur was einem selbst schmeckt, kommt mit bestem Gewissen in den Handel“, sagt Hartmann. „Wir bieten den authentischen Geschmack dank unserer BIO-zertifizierten Bohnen, die aus Kolumbien und Indonesien den langen Weg bis in unsere Heimat finden.“ „Der Kaffee ist so gut bekömmlich und mild, da wir ihn schonend rösten“, ergänzt Dennis Ramovic.

Mehr lesen Sie im TAH am 31. August 2019