Mittwoch, 01. Mai 2019

Bio-Kräuter- und Pflanzenmarkt in Bevern

Viele Hobbygärtner decken sich seit Jahren auf dem Kräutermarkt in Bevern mit Pflanzen ein. Foto: Satzke

Bevern. Am Sonntag, 5. Mai, ist es wieder soweit. Dann findet zum 23. Mal der weit über die Grenzen hinaus bekannte „Bio-Kräuter- und Pflanzenmarkt“ in Bevern statt. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr haben interessierte Gäste rund um die Kaffeestube am Beverbach die Möglichkeit, an zahlreichen Ständen das breit gefächerte Angebot zu genießen.

