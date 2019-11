Freitag, 29. November 2019

Bis zu 200 Teilnehmer gehen beim Klimastreik in Holzminden auf die Straße

Der Demonstrationszug machte vor dem Rathaus ordentlich Radau. Fotos: spe

Holzminden. Drei Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in Madrid, am „Black Friday“ noch dazu, hatte das Bündnis „Fridays for future“ Holzminden zum erneuten Klimastreik aufgerufen. Diesmal folgten nach Schätzungen der Polizei bis zu 200 Demonstranten dem Aufruf nach der Devise „Wir streiken bis ihr handelt“. Hauptsächlich Schüler des Campe-Gymnasiums, aber auch der Georg-von-Langen-Schule und des Internats Solling, Studenten der HAWK, Aktivisten der lokalen Cradle to Cradle-Gruppe und der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität sowie eine Reihe von Bürgern schlossen sich an und forderten eine wirksamere und gerechtere Klimapolitik, eine grundlegende öko-soziale Wende. Rund um den Globus wurde an diesem Freitag in rund 150 Ländern für das Klima gestreikt.

Parolen wie „Rettet den Amazonas-Regenwald, nicht Amazon“, „Klimaschutz statt Kohleschmutz“ oder „Mit Abschalten war nicht euer Gehirn gemeint“ trugen die Demonstranten vor sich her. Frederick Wittkopf noch einmal das Wort an die Teilnehmer: „Wir müssen die Politiker weiter unter Druck setzen, damit sie verstehen, dass Menschen wollen, dass etwas gegen den Klimawandel unternommen wird.“ Am Ende wurde angeregt diskutiert, und die Veranstalter sammelten einige Wünsche und Anregungen, Forderungen und Ideen, „wie wir regional den Klimaschutz vorantreiben können“, wie Wittkopf es ausdrückte. „Fridays for future“ will auch in Holzminden unbequem und am Ball bleiben. (spe)

