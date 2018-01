Sonntag, 21. Januar 2018

Bis zu 40 Zentimeter Schnee im Solling

Bis zu 40 Zentimeter Schnee liegen im Solling.

Kreis Holzminden. Der Solling hat sich in ein tiefweißes Winterkleid gehüllt. Auch wenn sich der Winter nicht richtig festsetzen kann, da im Laufe der neuen Woche eine deutliche Milderung bevorsteht, nutzen viele Kreis-Holzmindener, aber auch Ausflügler von weiter her den Sonntag für eine Tour in den Schnee, teils mit Schlitten, vereinzelt sogar mit Skiern, wobei die Schneequalität aufgund der nicht gefroreren Böden doch ein Stück zu wünschen übrig lässt. Wie auch immer: Mit 35 cm Schneehöhe an der Wetterstation im Kurgarten in Silberborn wurde dort exakt der Höchstwert des vergangenen Winters von Mitte Januar erreicht, an einzelnen Stellen wie am Ortseingang (vom Abzweig der B497 kommend) sind es sogar bis zu 40 cm am Sonntagvormittag gewesen. "Am Sonnabend hatte ich noch 21 bis 26 Zentimeter gemessen, bevor das Schneefallgebiet am Abend und in der Nacht noch einmal rund 15 cm Neuschnee brachte", erklärt TAH-Wetterexperte Jürgen Höneke. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Nachtfrost wird sich die weiße Pracht dort noch etwas halten können, doch ab Montagnachmittag, spätestens am Dienstag dürfte dann Tauwetter einsetzen und am Mittwoch dürften die Höchstwerte dann selbst im Solling fast zehn Grad erreichen. Nach einem erneuten Wintereinbruch sieht es dann nach aktuellem Stand bis zum Monatsende nicht mehr aus.Deutlich schneller wird der Schnee aus den Niederungen wieder verschwunden sein, immerhin gab es SonntagMorgen den erst zweiten offiziellen Schneedeckentag dieses Winters an der DWD-Station in Bevern, die Höhe blieb mit 4 cm aber überschaubar. Lüchtringen meldete 5 cm, deutlich mehr waren es in Ottenstein auf knapp 300 m Höhe mit 21 cm.