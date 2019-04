Samstag, 20. April 2019

Bisher gibt‘s nur positive Bescheide

Für die Sanierung der alten Schule in Lobach soll in Kürze der Förderbescheid kommen. Foto: Archiv/rei

Bevern. Eine Mobile Bühne (nicht nur) für Reileifzen, die Sanierung des Kaspul-Fußweges am Beverbach entlang oder die gründliche Renovierung der alten Schule in Lobach. Alle diese Maßnahmen und noch mehr sollen im Zuge der Dorfentwicklungsplanung in den Ortschaftzen der Samtgemeinde Bevern verwirklicht werden. Und der Anfang ist gemacht. Seit Anfang April trudeln nach und nach die Bewilligungsbescheide auf die Förderanträge im Beveraner Rathaus ein. (rei)

