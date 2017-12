Donnerstag, 28. Dezember 2017

Bislang 1.300 Unterschriften: Bürgerbegehren Hort auf der Zielgeraden

Holzminden. In Holzminden mangelt es an Hortplätzen zur Kinderbetreuung. Der Bedarf ist dokumentiert. Doch die Mehrheit im Stadtrat hat 2017 einen Neubau abgelehnt (der TAH berichtete). Damit ist langfristig ein qualitativ gutes und von der Platzanzahl ausreichendes Angebot an Hortbetreuung nicht sichergestellt. Zu befürchten ist, dass viele Eltern leer ausgehen und für ihre Kinder in Holzminden keine Betreuungsplätze finden werden. Um das zu ändern, läuft zurzeit ein verbindliches Bürgerbegehren. Sollte es von zehn Prozent der Wahlberechtigten in der Stadt Holzminden unterstützt werden, müsste es innerhalb von drei Monaten zu einem verbindlichen Bürgerentscheid kommen. Dann könnten alle Bürger in Holzminden 2018 über die Kinderbetreuung abstimmen. Bislang liegen 1.300 Unterschriften vor.

