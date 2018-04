Dienstag, 03. April 2018

Bistro „Fleurs“ hat geschlossen, Neues in der Oberen Straße

Das „Fleurs“ am Haarmannplatz ist seit Ostern geschlossen. Ob hier wieder ein Restaurant oder ein gastronomischer Betrieb eröffnet, ist noch unklar. Die Eigentümerin hat im Haus noch viel mehr Flächen zu vermieten.

Holzminden. Und noch ein gastronomischer Betrieb im Herzen der Stadt Holzminden weniger: Zwei Wochen nach dem „Pinocchio“ in der Mittleren Straße hat zum 1. April nun das Bistro und die Bar „Fleurs“ am Holzmindener Haarmannplatz seine Pforten geschlossen. Nach fünf Jahren kündigen die Betreiber Fleur und André Behling an, sich „beruflich völlig neu orientieren“ zu wollen. Der Schritt müsse aus gesundheitlichen Gründen erfolgen, wie Fleur Behling gegenüber dem TAH mitteilte. Man bedauere die Entscheidung, danke den Gästen für ihre Treue und sei hoffnungsvoll, „dass sich schon bald ein geeigneter Nachfolger finden wird und das Geschäft weitergehen kann“, heißt es auf dem Aushang an der Eingangstür.

Neues tut sich auch in der Oberen Straße: Tanja Rolf will Ende April in einem leer stehenden kleinen Ladengeschäft zwischen Post und Fair-Kaufhaus ihr Geschäft „Wolle, Tee & mehr“ eröffnen. Dilek Bay, Inhaberin von „My Style Mode by Dilek“ befindet sich mit ihrem Modegeschäft derzeit im Räumungsverkauf. Bald steht hier wieder Fläche frei, denn Bay zieht demnächst quasi „um die Ecke“: Am 14. April will sie ihren neuen Fashion Shop unter neuem Namen im ehemaligen „Lädchen am Markt“ in der Marktstraße eröffnen. Das Geschäft heißt dann „La Perlla by Dilek Mode für Damen“. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4.4.2018