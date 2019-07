Samstag, 13. Juli 2019

Björn Rubel aus Holzminden rockt in der größten Live-Rockband der Welt

Björn Rubel (rechts) und der Gründer von „Rocking 1000“, Fabio

Holzminden. „Rocking1000“ wurde 2015 von einigen Rock-Musikern erdacht und fand erstmals in Cesena (Italien) statt, um die „Foo Fighters“ dorthin zu holen. Am letzten Sonntag kam dieses Event, bei dem unterschiedliche Musiker gemeinsame Songs spielen, nach Frankfurt in der Commerzbank Arena. Björn Rubel (48) aus Holzminden war dabei und durfte als Hobby-Gitarrist in der „größten Rockband der Welt“ mitspielen. In einem Interview schildert er dem TAH seine Erfahrung. Und das Erlebte sei „wirklich schwer in Worte zu fassen“, schilderte er TAH-Mitarbeiterin Lisa Kleffner. (lik)

Das komplette Interview lesen Sie im TAH vom 13. Juli