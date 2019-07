Donnerstag, 04. Juli 2019

Björn Rubel ist Gitarrist in der größten Rockband der Welt

Hobby-Gitarrist Björn Rubel (48) aus Holzminden vertritt den Landkreis am Sonntag bei „Rockin1000“. Foto: lik

Holzminden. Man stelle sich eine Band mit 1.300 internationalen Musikern vor, von Gitarristen und Bassisten, über Drummer bis hin zu Saxophonisten, Trompetern und Violinisten. Nun gebe man dieser Band den Namen „Rockin1000“ und man hat die größte Band der Welt aus einzelnen Künstlern zusammengestellt. „Rocking1000“ fand erstmals im Jahr 2015 in Cesena (Italien) statt. Entstanden ist das Event durch den Wunsch einiger Rock-Liebhaber und -Musiker, die die US-amerikanische Rockband „Foo Fighters“ in Cesena auftreten lassen wollten. Alle gemeinsam spielten „Learn to fly“ von den „Foo Fighters“. Und die Rock-Band kam tatsächlich nach Cesena. Damit war „Rockin1000“ geboren. Am Sonntag, 7. Juli, findet die Show nun erstmals in Deutschland statt, in der Frankfurter Commerzbank Arena. Hobby-Gitarrist Björn Rubel (48) aus Holzminden ist dabei und vertritt den Landkreis Holzminden bei „Rockin1000“. Hier rocken 1.300 Musiker gemeinsam, darunter 350 Gitarristen. (lik)

