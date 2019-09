Freitag, 20. September 2019

Blaue Kreise auf Poller Straßen – Blaue Zone am Weserufer

Die Eröffnung des Sommercamps „Blaue Zone“. Foto: Blaue Zone

Polle. Die Poller Bürger fragten sich, woher die großen blauen Kreise auf dem Pflaster der Straßen und der Bürgersteige kommen und was sie bedeuten. Die Erklärung war einfach. Ein großes Banner am Zaun der Weserterrasse wies den Weg: Die Blaue Zone weilt in Polle. Und zur Beruhigung der Bürger konnte gesagt werden, dass die blaue Kalkfarbe nach einigen kräftigen Regenschauern verschwunden ist. Drei Tage dichtes Programm für Menschen ab 55 Jahren. Das Kulturcamp beschäftigte sich mit Themen des Alterns. „Wir möchten Menschen aus Stadt und Land erreichen“, so Dörte Redmann vom Organisationsteam, „und sie einladen, gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern über ein gutes Leben im Alter zu philosophieren und daran zu arbeiten.“

