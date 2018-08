Sonntag, 19. August 2018

Blaulichtmeile: Eine Leistungsschau der Extraklasse

Die Blaulichtmeile der Freiwilligen Feuerwehr Stadtoldendorf anlässlich des 145-jährigen Jubiläums ein großer Erfolg.

Stadtoldendorf. Die Kommunikation zwischen St. Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute und dem Wettergott scheint genauso gut zu funktionieren wie zwischen der Feuerwehr und all den anderen Rettungsorganisationen im Landkreis. Denn ein besseres Wetter hätten sich die d Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtoldendorf für die Neuauflage ihrer „Blaulichtmeile“ gar nicht wünschen können. Unzählige Bürger des Landkreises und darüber hinaus nutzten am Sonnabend das traumhafte Wetter, um sich an zahlreichen Stationen über die Leistungsfähigkeit der Rettungsorganisationen zu informieren und Tipps für den alltäglichen Brandschutz zu erhalten. Bereits zu Beginn der Veranstaltungen war der gesperrte Bereich der Homburgstraße im Bereich um das Feuerwehrgerätehaus bestens besucht. Und so blieb es den ganzen Tag. Ortsbrandmeister Jens Siebeneicher zeigte sich begeistert von der großen Besucherresonanz. „Wir sind sehr, sehr zufrieden. Wir toppen in diesem Jahr sogar noch das Ergebnis aus dem Jahr 2013“ so der Ortsbrandmeister. Sein Dank ging dabei an all die Aussteller durch deren Mitwirken die Leistungsschau ihre Attraktivität noch weiter gesteigert hat. Den ganzen Tag präsentierten die Rettungsdienste einzelne, zum Teil spektakuläre, Einsatz- und Hilfeszenarien. (jbo)

