Dienstag, 28. Mai 2019

Blechschaden bei Unfall in Derental

Bei diesem Unfall in Derental wurde niemand verletzt. Foto: Polizei

Derental. Polizei und Feuerwehr wurden am Dienstagnachmittag zu einem Unfall nach Derental gerufen. Passiert war er in der Langen Straße in Derental gegen 15.30 Uhr, als eine Richtung Winnefeld fahrende Autofahrerin mit ihrem Wagen nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Dabei übersah die 62-Jährige ein entgegenkommendes Fahrzeug, das ein 63-Jähriger steuerte. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde bei diesem Unfall Gottseidank niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Die Feuerwehr nahm die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. (bs)