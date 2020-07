Dienstag, 21. Juli 2020

Blitz und Donner, aber kein Regen bei Polle

Diese Aufnahme gelang Annette Mokross in der Nacht zum Montag.

Polle. Eigentlich wollte Annette Mokross aus Polle in der Nacht von Sonntag auf Montag nur einmal kurz nach der Sicht des Kometen schauen – dann aber zückte sie ihren Fotoapparat, weil um 4.30 Uhr eine Gewitterfront direkt an Polle vorbeizog. „Aber auch aus diesen Wolken – mit Blitz und Donner gespickt – kam leider wieder kein Regen. „Nach dem heißen Sonntag hätten die Bäume und Pflanzen Wasser von oben eigentlich dringend gebraucht“, kommentiert sie ihr Gewitterbild, das sie an die TAH-Redaktion gesandt hat . „Für die Bauern wäre es jedoch nicht lustig gewesen – so mitten in der Ernte“, fügt sie hinzu. Weiter beschreibt sie: „Die Gewitterfront zog östlich von uns mehr und mehr ab. Diese Aufnahme entstand beim Hinterherschauen, aus der Ferne sozusagen.“