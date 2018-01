Dienstag, 09. Januar 2018

Blitzeinbruch in Holzmindener Getränkemarkt: Polizei sucht Täter

Nach Zeugenbeschreibungen fertigte ein LKA-Zeichner ein Phantombild an.

Holzminden. Nach einem Blitzeinbruch in einen Getränkemarkt in Holzminden sucht die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Zu dem Einbruch am Holbeinplatz kam es bereits am Donnerstag, 14.12.2017, gegen 22.30 Uhr. Der Täter zerstörte mit einer Altpapiertonne die Glasscheibe der Tür und stieg in den Getränkemarkt ein. Dabei ließ er sich auch nicht durch den ausgelösten Alarm stören. Mit diversen Tabakwaren als Beute flüchtete er zu Fuß in Richtung der Straße "Papiermühle". Dabei wurde er von Zeugen gesehen und zum Teil auch angesprochen.

Aufgrund der Täterbeschreibung wurde nun durch einen LKA-Zeichner eine Phantomzeichnung des möglichen Täters angefertigt. Ein Richter hat die Veröffentlichung der Zeichnung angeordnet, so dass das Abbild des mutmaßlichen Täters jetzt verbreitet werden kann.

Ergänzend zur Zeichnung liegt folgende Täterbeschreibung vor: Der Täter soll 18 bis 20 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein. Er war schlank, hatte ein jugendliches Erscheinungsbild und einen lockigen Unterkiefer-Kinn-Bart (ca. 2 cm breit). Er sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit war er mit einer Schlabber-Jogginghose und einer dunklen Jacke bekleidet. Er trug ein dunkles Basecap mit Reflexstreifen (vorne im Halbkreis angeordnet) und einen Rucksack.

Hinweise bitte unter Tel. 05531/958-0 an das Polizeikommissariat Holzminden.