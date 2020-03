Dienstag, 10. März 2020

Blitzturnier der Lenner A-Junioren

Der Lenner Lars Eric Michler (Mitte) kann auch von zwei Gegenspielern nicht gestoppt werden.

Lenne . Am Anfang stand eine Idee, am Ende kam ein Blitzturnier für Fußball-A-Junioren dabei heraus, das zwar nicht, wie ursprünglich geplant, in Wangelnstedt, aber in Stadtoldendorf auf Kunstrasen stattfinden konnte. Mit der JSG Aue/Leine und der JSG Markoldendorf waren zwei Teams aus dem Fußball-Kreis Northeim eingeladen, hinzu kam das Gastgeber-Team vom TSV Lenne. Alle Mannschaften wurden im Anschluss an das Turnier im Rahmen der Siegerehrung mit einem Satz Trainingsbälle belohnt. Im ersten Spiel des Tages standen sich die beiden Kreisligisten TSV Lenne und JSG Markoldendorf gegenüber. Die Gäste aus dem Kreis Northeim besaßen mehr Spielanteile und hatten mehrmals die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Der TSV kam erst kurz vor Schluss zu seiner ersten Möglichkeit. Leider brachte Fabian Helmke nach Vorarbeit von Kevin Gruppe das Kunststück fertig, den Ball aus kurzer Distanz über das verwaiste Tor zu schießen. Somit ging das Spiel 0:0 zu Ende.

Im zweiten Spiel trafen die Jungs vom TSV Lenne auf die JSG Aue/Leine. Die jungen Löwen konnten das Spiel ausgeglichen gestalten und besaßen zunächst die besseren Chancen. Der Bezirksligist zeigte sich vor dem Tor aber kaltschnäuziger. Ein Doppelschlag bescherte ihm eine 2:0-Führung. Der Lenner Lars-Eric Michler konnte zwar nochmal verkürzen, am Ende setzten aber die Gäste den Schlussakzent und siegten schließlich 3:1.

Damit hatte im letzten Spiel die JSG Markoldendorf noch die Chance auf den Turniersieg. Es entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Führung der JSG Aue/Leine konnte ausgeglichen werden. Gegen Ende der Begegnung schraubte der Bezirksligist das Ergebnis aber auf 4:1 hoch und durfte sich somit über den Sieg beim 1. Lenner Blitzturnier freuen.