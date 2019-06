Montag, 24. Juni 2019

Blockheizkraftwerk im Hallenbad ist hin – Komplettes Heizsystem soll neu werden

Blick in den Bauch des Hallenbades. Die komplette Heizungsanlage soll erneuert werden. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Das Hallenbad Holzminden, durch neue Attraktionen wie Kleinkindbecken, Whirlpool, Dampfsauna, Anbau und neue Fassade aufgewertet, bleibt ein dauerhafter Problem- und ein Sanierungsfall – und es ist eben 50 Jahre alt. Wegen Hydrauliköl im Badewasser, ausgetreten aus der Mechanik des Hubbodens, musste die Saison vorzeitig beendet werden (der TAH berichtete). Jetzt wird der nächste kapitale Schaden bekannt: Das Blockheizkraftwerk (BHKW) im Bauch des Hallenbades ist kaputt. Es hat einen Motorschaden, offenbar verursacht durch abgelagerten Kalk und Schlamm im Abgaskrümmer des Heizwerks. So floss durch den zugesetzten Krümmer zu wenig Kühlwasser, was zur Überhitzung des Motors führte. Ein Gutachter hält die Reparatur für unwirtschaftlich, und die Verwaltung wünscht sich die Komplettlösung. Es gibt eine entsprechende Vorlage der Verwaltung, die am nächsten Dienstag dem Rat der Stadt Holzminden zur Entscheidung vorgelegt wird. Der Vorschlag lautet, das defekte BHKW vorerst nicht zu ersetzen, stattdessen das gesamte Heizungssystem mit Wärmeerzeuger, Heizungsverteilung, Leitungsnetz, Fußbodenheizung und Heizflächen konzeptionell durch einen Fachplaner überplanen und schließlich ersetzen zu lassen. Das wird richtig teuer – und dem Beobachter schwant schon, dass der Austausch der kompletten Heizanlage eine langwierige Geschichte sein wird. (spe)

