Freitag, 05. April 2019

Blues alive mit 4Sale in der Kulturscheune Stahle

Thomas Dittner, Thomas Specht, Stefan Neumann, Boris Haut und Christoph Dörffler haben den Blues. Foto: Lensman

Stahle. New York, Rio, Tokio können andere, „4Sale“ hat in diesem Jahr Stahle, Kisdorf und Degersen auf dem Tourplan – und das mit großer Überzeugung und Vorfreude. Dazwischen geht’s im Sommer nach Hamburg ins Studio, um der Nachwelt endlich mal wieder Bleibendes für die Ewigkeit zu hinterlassen. Zunächst einmal dürfen sich Fans und Wegbegleiter in der Region über ein Wiederhören freuen: Am Sonnabend, 13. April, präsentiert der Kultur-Förderverein Stahle die Band „4Sale“ und verspricht seinen Gästen einen so auf- wie anregenden Blues-Abend mit vielfältigen musikalischen Facetten und magischen Momenten. Das Konzert in der Kulturscheune Stahle beginnt um 19.30 Uhr. Beim ersten Mal war die Scheune voll und die Stimmung großartig. Das freute Veranstalter, Band und Publikum gleichermaßen. Schnell war abgemacht, dass es eine Wiederholung geben sollte. Nun ist es soweit. (tah)

