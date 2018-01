Freitag, 19. Januar 2018

„Blues Caravan“ bei ClubMusik: „Make Blues Not War“

Vereint auf der Bühne: Bernard Allison, Vanja Sky und Mike Zito.

Holzminden/Albaxen. Was für ein Glücksfall, dass der Konzertverein ClubMusik Holzminden nicht nur den Blues für sich und seine Besucher entdeckt hat, sondern auch noch die rollende Revue des Blues-Labels Ruf Records, den „Blues Caravan“, an Land gezogen hat. In diesem Jahr schickt Thomas Ruf die Show mit zwei kapitalen Hirschen auf Tournee, mit Bernard Allison – frisch unter Vertrag genommen – und Mike Zito. An ihrer Seite die junge kroatische Gitarristin Vanja Sky. Tourauftakt war am Donnerstagabend bei ClubMusik in der Ackerscheune der Tonenburg, und hier kam der „Blues Caravan“ mit mächtig Attacke fulminant in Schwung.

„Friederike“ hatte sich ausgetobt, und so ließen sich nur die wenigsten Blues-Freunde davon abhalten, am Abend den Weg nach Albaxen anzutreten. Und in diesem Fall lohnte auch der weiteste Weg, denn hier wartete ein Konzertereignis von ganz besonderer Qualität und Intensität. Ein Sturm pustete von der kleinen Bühne herunter, als die drei so unterschiedlichen Protagonisten in Eintracht die Show gemeinsam eröffneten, und er sollte bis zu seinem Höhepunkt eine halbe Stunde vor Mitternacht noch auf Orkanstärke aufdrehen. (spe)

