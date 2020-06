Freitag, 19. Juni 2020

Blutüberströmt an der Laterne

Vor dem Landgericht muss sich derzeit ein 25-jähriger Mann verantworten.

Höxter/Paderborn. „Nicht ganz bei sich“. Das sagen gleich mehrere Zeugen über den 25-Jährigen, der auf der Anklagebank im Landgericht Paderborn sitzt. Tatsächlich ist es glaubwürdig, dass jemand nach dem Genuss von zwei Flaschen Schnaps irgendwo ist, nur nicht bei sich. Wenn dann noch Passanten auf einen so massiv Betrunkenen treffen, dann kann alles Mögliche passieren – was hinterher ein Gericht beschäftigt. Ein junger Mann, durchaus artikulationsfähig und offenkundig auch nicht unintelligent – so sitzt der 25-Jährige im Gerichtssaal. Diesmal nüchtern, denn seit letztem Oktober hat er keinen Alkohol mehr getrunken. Das hat er einer Unterbringung in einer Einrichtung des LWL zu verdanken, eine Folge zahlreicher Rückfälle, bei denen er auch die Taten begangen haben soll, derer er jetzt angeklagt ist. Beide Male hatte er deutlich über zwei Promille Alkohol im Blut und war „nicht ganz bei sich“. (up)

