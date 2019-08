Donnerstag, 29. August 2019

BMW-Oldtimer treffen sich in Holzminden

Viel zu sehen gibt es vom 12. bis 15. September für BMW-Fans. Foto: BMW-V8-Club-Stammtisch

Holzminden. Drei Tage, 65 Teilnehmer, edle Karossen und ein volles Programm: BMW-Oldtimer rollen in Holzminden an: Der Stammtisch Weserbergland des BMW-V8- Clubs veranstaltet von Donnerstag, 12., bis 15. September, das 29. BMW-3200-CS-Bertone-Treffen in Holzminden und im Weserbergland. Die Teilnehmer kommen aus allen Himmelsrichtungen und sind im Weserhotel Schwager einquartiert. Von hier aus unternehmen die Oldtimerfreunde Ausfahrten durch das Weserbergland, unter anderem zum Museum Schloss Fürstenberg, zum Köterberg und nach Bodenwerder sowie eine Werksbesichtigung bei Stiebel Eltron.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 29.08.19