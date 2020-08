Donnerstag, 06. August 2020

Bodenwerder: Biker suchen Dialog mit Anwohnern

Getroffen hatte man sich am Feuerwehrgerätehaus in Bodenwerder. Fot6o. Peter Drews / Landkreis Holzminden

Bodenwerder. Die Diskussion um den Lärm durch Motorräder ist bundesweit in aller Munde, im Landkreis Holzminden hat sie Rühler Bürger bereits zweimal aus Protest auf die Straße getrieben. Eine aufgeheizte momentane Stimmung, in der ausgerechnet am morgigen Sonnabend auch noch ein rund 200 Maschinen starker Korso der BMW-GS-Endurobikes-Facebookgruppe durch den Vogler gehen soll. Doch die Biker gehören offenkundig nicht nur zu den vernünftigeren Fahrern der zweirädrigen fahrbaren Untersätze, sie suchen auch offensiv den Dialog mit Motorradverdrossenen. Auf Einladung des vermittelnden Landkreises wurden in Bodenwerder in Anwesenheit von Polizei und Behörden die Argumente ausgetauscht. Ein konstruktives Gespräch, das deutlich weniger polarisierte als erwartet.

Bei dem Gesprächstermin am Feuerwehrgerätehaus in Bodenwerder waren die BMW-GS-Enduro-Biker nicht allein gekommen, drei Vertreter*innen des Bundesverbandes der Motorradfahrer war der Dialog im Weserbergland wichtig.

