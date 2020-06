Freitag, 26. Juni 2020

Bodenwerder: Der Bürgerbus fährt ab Montag wieder

Der Bürgerbus in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle beendet die Corona-Zwangspause.

Bodenwerder-Polle. Drei Monate lang mussten die beiden Busse des Bürgerbusvereins Bodenwerder-Polle in der Garage stehen bleiben, ab Montag sind sie wieder unterwegs in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle. „Wir starten wieder“, freut sich Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke im Gespräch mit dem TAH. Natürlich werden die Vorgaben, die für den öffentlichen Personennahverkehr in Corona-Zeiten gelten, auch im Bürgerbus streng beachtet. „Deshalb können wir leider auch nur vier statt acht Fahrgäste mittnehmen“, so Tanya Warnecke, „wir bitten dafür um Verständnis“. Es habe, so die Samtgemeindebürgermeisterin, bereits viele Nachfragen gegeben, wann die Bürgerbusse wieder an den Start gehen. „Wir haben ja viele Stammgäste“, weiß sie. Einschränkungen beim Fahrplan wird es übrigens nicht geben, die Busse sind zu den regulären Zeiten im Einsatz. (bs)