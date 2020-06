Donnerstag, 11. Juni 2020

Bodenwerder: Gewerbegebiete gehen spätestens in sechs Wochen ans Netz

An der FTZ in Holzminden fand die Übergabe des Förderbescheides statt. Foto: Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden . Bis Ende Juli wird es wohl noch dauern, aber dann wird in den Gewerbegebieten westlich von Bodenwerder-Kemnade ein schneller Internetzugang zur Verfügung stehen. Seit Wochen schon ist die damit beauftragte Firma, die Deutsche Telekom, mit den Ausbauarbeiten beschäftigt, jetzt ist offiziell dazu auch der entsprechende Förderbescheid aus EU-Mitteln von der niedersächsischen NBank offiziell bewilligt worden. In der Kreisverwaltung hat Staatssekretär Stefan Muhle vom niedersächsischen Wirtschaft- und Digitalisierungsministerium den Bescheid in Höhe von rund 54.000 Euro an Landrat Michael Schünemann übergeben.

Mehr lesen Sie im TAH am 12. Juni 2020