Montag, 16. Dezember 2019

Bodenwerder: Hakenkreuze in acht Motorhauben geritzt

Die Polizei ermittelt, weil gleich acht Fahrzeuge beschädigt wurden. Unbekannte hatten Hakenkreuze in die Motorhauben geritzt.

Bodenwerder. In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember ist es in der Straße Stadtkamp in Bodenwerder zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Eine weitere Tat hat sich vermutlich vom 14. auf den 15.Dezember in der Albert-Schweitzer-Straße ereignet. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in insgesamt acht Fällen Hakenkreuze auf die Motorhauben der Fahrzeuge geritzt. Dadurch ist es zu einem nicht unerheblichen Sachschaden gekommen. Die Polizei in Bodenwerder hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Da es sich durch das Einritzen von Hakenkreuzen um Fälle von Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen nach dem Strafgesetzbuch handelt, ermittelt zudem das für Staatsschutz zuständige Fachkommissariat 4 der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden. Zeugen, die in deroben genannten Zeit verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/974950 in Verbindung zu setzen.