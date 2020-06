Freitag, 12. Juni 2020

Bodenwerder hat die Löschgruppe „Rathaus“

Gemeindebrandmeister Andreas Damrau (von links), Samtgemeindebürgermeisterin Tanya Warnecke und Löschgruppen-Leiter Gerald Gömann zeigen das Wappen für die Uniform der Löschgruppe „Rathaus“. Foto: fhm

Bodenwerder-Polle. Es geht um die Brandschutz. Die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle hat gut ausgebildete und engagierte Feuerwehrleute. Aber sie sind nicht immer verfügbar, gerade tagsüber, wenn sie bei der Arbeit sind. Und nicht immer ist es einfach, im Ernstfall vom Arbeitsplatz wegzukommen. Wenn der Arbeitsplatz viele Kilometer vom Heimatort entfernt ist, geht das einfach nicht. Die sogenannte Tagesverfügbarkeit im Brandschutz ist ein Problem, nicht nur in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, im ganzen Land ist es nicht immer einfach, tagsüber genug Feuerwehrleute zum Einsatz zu bekommen. Eine Idee von Gemeindebrandmeister Andreas Damrau sorgt jetzt dafür, dass in Bodenwerder eine Tagesverfügbarkeit durch die Samtgemeinde selbst gesichert wird. „Wir bilden eine Löschgruppe Rathaus“, erklärte Damrau seine Idee. Als eine der ersten Kommunen in Deutschland richtet die Samtgemeinde Bodenwerder-Polle eine solche Löschgruppe ein. (fhm)

