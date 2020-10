Dienstag, 20. Oktober 2020

Bodenwerder kein staatlich anerkannter Erholungsort mehr

Bodenwerder soll künftig kein „Staatlich anerkannter Erholungsort“ mehr sein. Foto: Meyer

Bodenwerder. Seit fünf Jahren ist Bodenwerder staatlich anerkannter Erholungsort. Doch auf dieses Prädikat soll in Zukunft kein Wert mehr gelegt werden. Das ist Thema der nächsten Tourismusausschuss-Sitzung der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle am 27. Oktober. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Schulzentrum Bodenwerder. Anlass für diesen Tagesordnungspunkt ist der Haushaltsplan für das kommende Jahr, der Gelder für die Überprüfung des Prädikats „Staatlich anerkannter Erholungsort“ durch das Amt für regionale Landesentwicklung vorsieht. Dieses Prädikat muss nämlich regelmäßig überprüft werden, eine solche steht für Bodenwerder demnächst an. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 20.10.2020