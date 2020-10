Freitag, 23. Oktober 2020

Bodenwerder: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Rettungshubschrauber landete trotz des schlechten Wetters. Foto: gl

Bodenwerder. Wegen eines medizinischen Notfalls musste am Freitagmittag ein Rettungshubschrauber nach Bodenwerder gerufen werden. Wie hierzu bekannt wurde war zuvor eine 66-jährige Frau aus Bodenwerder/Kemnade eine Treppe hinunter gestürzt. Auf Grund der dabei erlittenen, schweren und lebensbedrohlichen Verletzungen wurde vom herbeigerufen Notarzt ein Transport mit dem Rettungshubschrauber angefordert. Die Wetterlage mit starken Regenschauern und einer tief hängenden Wolkendecke lässt jedoch oft keinen Einsatz eines Rettungshubschraubers zu und so war zunächst nicht klar, ob der Rettungshubschrauber Christoph 4 überhaupt die Einsatzstelle in Bodenwerder anfliegen konnte. Es gelang dem Piloten jedoch, eine entsprechende Flugroute auszuwählen und so ins Weserbergland zu kommen. Als Landeplatz wurde ein Parkplatzbereich im Bereich von Handwerks- und Industriebetrieben an der „Brökelner Straße“ in Kemnade ausgewählt. Nach einer intensiven Behandlung vor Ort wurde die verletzte Frau in die Medizinische Hochschule nach Hannover zur weiteren Versorgung und Behandlung geflogen. (gl)