Dienstag, 07. Juli 2020

Bodenwerder: Schorse trifft Münchhausen

Schorse von NDR 1 entdeckt Niedersachsen. Am Mittwoch ist er in Bodenwerder. Foto: Ania Schaal/NDR

Bodenwerder. NDR 1 Niedersachsen berichtet am Mittwoch, 8. Juli, aus Bodenwerder. Schorse – der Niedersachsen-Entdecker von NDR 1 Niedersachsen – erzählt ab 7 Uhr im Radio aus dem Geburtshaus des Barons von Münchhausen.

„Die Sommerferien rücken immer näher – und wir machen dieses Jahr Urlaub im schönsten Bundesland der Welt,“ so fasst Schorse die Idee für die Tour zusammen. „Und ich gebe Tipps zu den spannendsten Ausflugszielen vom Harz bis ans Meer.“ Schorse besucht bis zum Beginn der Sommerferien täglich zwei Traumziele. Bis zum 16. Juli gibt Schorse Ausflugs-tipps für alle, die dieses Jahr den Urlaub daheim verbringen. Er ist mit seiner Schorsetta (dem T1-Oldtimer-VW-Bulli von 1964) überall im Land unterwegs und berichtet immer um 7.10 Uhr, 9.20 Uhr, 11.20 Uhr und 13.50 Uhr im Radio von den unterschiedlichsten Traumzielen in Niedersachsen.

Die geplante Route und weitere Infos finden sich online unter ndr.de/ndr1niedersachsen.