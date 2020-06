Freitag, 19. Juni 2020

Bodenwerder: „Standort Oberschule ist für uns sehr wichtig“

Äußerst großzügig und über mehrere Etagen, aber nicht behindertengerecht, das Schulzentrum Bodenwerder. Foto: bs

Bodenwerder-Polle. Schulen sind und bleiben ein spannendes Thema, sagt Tanya Warnecke, Samtgemeindebürgermeisterin von Bodenwerder-Polle. Gerade in ihrer Samtgemeinde sorgte das Thema „Schule“ in der Vergangenheit für intensive Diskussionen. Nachdem durch einen gemeinsamen Arbeitskreis von Verwaltung, Politik, Lehrern, Eltern und Fachleuten die Grundschulstruktur bestätigt wurde, rückt jetzt die Oberschule Bodenwerder ins Blickfeld.

Der Landkreis will demnächst bei einem großen Bildungs- und Betreuungsgipfel über die zukünftige Bildungsstruktur und die Schulstandorte im Landkreis Holzminden beraten. Alle schulpolitischen Maßnahmen und Sachentscheidungen werden auf die Zeit nach dem Bildungsgipfel verschoben. Dabei wird auch der Schulstandort Bodenwerder in den Fokus rücken. „Für uns ist der Standort Oberschule in Bodenwerder sehr wichtig“, bekräftigt Tanya Warnecke. (fhm)

