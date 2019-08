Sonntag, 25. August 2019

Bodenwerder: Telefonmast in Brand geraten

Stark beschädigt, das Holz des Telefonmasten

Bodenwerder. Zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bodenwerder am späten Sonnabendabend gerufen. Um 21.43 Uhr wurde den Brandschützern gemeldet, dass ein hölzerner Telefonmast im Bereich „Unter der Piese“ in Brand geraten sei.

Vor Ort fanden die knapp zehn Feuerwehrmänner unter der Einsatzleitung von Marcel Daus die Sachlage tatsächlich bestätigt. In Höhe der Gehweg-Pflasterung glimmte und kokelte der Mast und deutliche Brandzehrung war zu erkennen. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera und Löschwasser konnte das Feuer gelöscht werden. Warum hier ein Feuer ausgebrochen war, konnte nicht geklärt werden. Ob in der Nähe aufgefundene Aschereste, die auf Unkraut-Abflämm-Arbeiten schließen ließen, in einem Zusammenhang stehen könnte, blieb unklar.

Zu späterer Stunde mussten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Bodenwerder noch einmal zu dem Telefonmast ausrücken. Aus Sicherheitsgründen hatte die Telekom als Eigentümer entschieden, dass der Mast komplett abgeschnitten werden muss. Dadurch wird es sicherlich in den angrenzenden Bereichen auch zu einer Störung der Telefonanschlüsse kommen, da durch das Feuer auch die Leitungen erheblich beschädigt wurden. (gl)