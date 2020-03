Sonntag, 15. März 2020

Böntalstraße in Holzminden ab Haarmannplatz bis Mühlenfeldstraße gesperrt

Der Viktoria-Luise-Weg ist teilweise gesperrt. Foto: ap

Holzminden. Die Stadtwerke Holzminden – Kommunalwirtschaft – AöR erneuern zusammen mit der Stadtwerke Holzminden GmbH die Ver- und Entsorgungsleitungen im Viktoria-Luise-Weg und der Böntalstraße. Die Arbeiten sind jetzt soweit fortgeschritten (Foto), dass ab Montag, 16. März, eine Anbindung der Leitungen in der Böntalstraße erfolgen muss. Dazu wird die Böntalstraße für den Fahrzeugverkehr ab Sohnreystraße gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Neuhaus wird bereits an der Einmündung Solling-straße/B 497 über die B 497, B 64, Allersheimer Straße, Neue Straße zur Böntalstraße sowie sumgekehrt umgeleitet. Die Zufahrt zu den Firmen Symrise und Tesium aus Richtung Solling ist weiterhin möglich. Die Bushaltestellen in der Sollingstraße werden weiterhin angefahren. Zusätzlich wird in der Sohnreystraße für die Dauer der Bauarbeiten ein Halteverbot aufgestellt. Die Arbeiten sollen bis Ostern abgeschlossen sein. Die Stadtwerke Holzminden

und die ausführende Baufirma bitten die Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.