Mittwoch, 08. Juli 2020

Böse Überraschung beim MTV Altendorf

Diese Balken wurden offensichtlich mit schwerem Gerät verladen und abtransportiert.

Holzminden. Eine böse Überraschung erlebte die Boule-Gruppe des MTV Altendorf beim letzten Trainingstag auf der vereinseigenen Anlage an der Rumohrtalstraße. Sämtliche Umrandungsbalken der Spielfelder waren gestohlen worden. Die über 40 lfd. Meter braun gestrichener Holzbalken waren verschwunden. Die Spielfeldumrandungen waren an einem Zaun aufgestapelt und festgebunden. Die Schnüre waren zerschnitten und die Zwischenhölzer auf der Anlage verstreut. Aufgrund der Länge der einzelnen Balken muss zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein, was einem eventuellen Beobachter sicher aufgefallen wäre. Falls irgendjemand den Diebstahl beobachtet, oder die Balken irgendwo gesehen haben sollte, bittet der MTV Altendorf um entsprechende Hinweise bei Hermann Meyer (Tel. 61864) oder Hans Jürgen Loh (Tel. 61004).

Breits im vergangenen Jahr wurde die Bouleanlage des Vereins zweimal heimgesucht, wobei die Spielfeldbalken aus dem Boden gerissen und die Verbindungen zerstört wurden. Auch Teile der recht schweren Sitzgruppe wurden umgeworfen. Die Vorfälle wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht. (r)