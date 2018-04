Montag, 02. April 2018

Böse Überraschung für den SV Rot-Weiß Stadtoldendorf

Grillstand und Hütte sind komplett niedergebrannt. Foto:Polizei

Stadtoldendorf. Böse Überraschung für den ersten Vorsitzenden des Schützenvereins Rot-Weiß Stadtoldendorf am Ostersonntag. Am Ostersonnabendabend hatten Vereinsmitglieder noch gemütlich am Osterfeuer vor ihrem Schützenhaus im Haidwinkelweg zusammengesessen. Als er am Sonntagmorgen nach dem Rechten schauen wollte, waren der Grillstand und die dahinter liegende Hütte bis auf die Grundmauern abgebrannt. Außerdem, so stellte er fest, fehlt eine geringe Anzahl an Getränken. Weil des Schießsportzentrum des SV Rot-Weiß in einem Steinbruch liegt und am Ostersonnabend ja ganz traditionell die Osterfeuer lodern, ist das Feuer im Haidwinkelweg gar nicht aufgefallen. Die Polizei Stadtoldendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.